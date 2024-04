Mannheim – Städtische Springbrunnen wieder in Betrieb

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Viele der städtischen Springbrunnen wurden bereits vor den Osterfeiertagen durch die Mitarbeitenden des Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement der Stadt Mannheim wieder in Betrieb genommen. Bis Ende April werden auch die Wasserfontänen auf dem Lindenhofplatz und dem Marktplatz Rheinau in die Höhe schießen. Die Skulptur des Spargelbrunnen auf dem Rathausplatz in Käfertal wurde bereits wieder einbetoniert und gewachst, so dass nach Abschluss der Sanierungsarbeiten auch diese Anlage in den nächsten Tagen wieder plätschern wird. Bei der Brunnenanlage am Sandhofer Stich werden auch durch finanzielle Unterstützung der Bürgervereinigung Sandhofen e.V. derzeit umfangreiche Anlagenteile erneuert und eine stärkere LED-Beleuchtung eingebaut. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Anfang Mai abgeschlossen sein und die Anlage dann für die Bürger wieder freigeben werden. Das Wasserbecken an der U-Halle auf dem Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau wurde in den letzten Wochen übergeben. Nach Beauftragung versierter Fachunternehmen soll die Anlage ebenfalls im Mai in Betrieb gehen.

Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement betreut insgesamt 20 Springbrunnenanlagen im gesamten Mannheimer Stadtgebiet. Die Fontänenanlage, der Tritonenbrunnen und der Atlantenbrunnen am Wasserturm werden im Auftrag der Stadt von der MVV betrieben, die restlichen 17 Springbrunnen von der Stadt selbst. Mit den Brunnen leistet die Stadt einen Beitrag dazu, das Stadtbild zu verschönern und Orte zum Verweilen mit Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Springbrunnen-Saison 2024:

1 Jungbrunnen Sandhofer Stich

2 Brunnen Marktplatz Schönau

3 Brunnen Roggenplatz Waldhof

4 Brunnenanlage Waldhof-Passerelle

5 Rheintöchterbrunnen Freyaplatz Gartenstadt

6 Spargelbrunnen Rathausplatz Käfertal

7 Fontänenfeld Wassergarten Alter Messplatz Neckarstadt

8 Wasserbecken U-Halle (BUGA)

9 Flügelrad-Brunnen Marktplatz Pfingstberg

10 Kachelbrunnen Bechererplatz Friedrichsfeld

11 Fontänenfeld Marktplatz Rheinau

12 Pilwe-Brunnen Marktplatz Neckarau

13 Fontänenfeld Lindenhofplatz

14 Grupello-Pyramide Paradeplatz Innenstadt

15 Sprühdüsen-Brunnen Dalbergplatz Innenstadt

16 Papyros-Brunnen P7 Innenstadt

17 Pelikan Brunnen O7 Innenstadt

18, 19, 20 Fontänenanlage, Tritonenbrunnen und Atlantenbrunnen am Friedrichsplatz (Auftrag MVV)

Quelle Stadt Mannheim