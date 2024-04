Ludwigshafen – Malu Dreyer besucht am 9.4 die Handballer der Eulen Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Eulen Ludwigshafen haben das Auswärtsspiel beim TV 05/07 Hüttenberg mit 30:35 Toren verloren, bereits zur Halbzeit lagen die Eulen mit 15:18 zurück. Bester Eulen-Werfer in Hüttenberg war Linksaußen Tim Schaller mit elf Treffern.

Zuvor hatten die Eulen Ludwigshafen auch das Heimspiel gegen den Spitzenreiter VfL Potsdam mit 37:40 Toren verloren. Das nächste Eulen-Heimspiel findet am Dienstag, 9. April um 19.30 Uhr, gegen den TSV Bayer Dormagen in der Friedrich-Ebert-Halle statt.

Zum Eulen-Heimspiel kommt die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer nach Ludwigshafen und besucht auch die Jobmesse im Foyer der Ebert-Halle, wo sich 19 Firmen mit Info-Ständen präsentieren und Arbeitsplätze sowie Ausbildungsplätze anbieten.

Bei der Jobmesse in der Ebert-Halle sind folgende Firmen dabei :

BASF, Bäcker Görtz, GAG Ludwigshafen, Graduate School Rhein-Neckar, Gruber GmbH & Co. KG, DIE RHEINPFALZ, die DHBW Mannheim, Eventus, Heinrich-Pech-Hotel, Klebs & Hartmann, Klinikum Ludwigshafen, medialine, Debeka, Lamm HR, Raifeissen-Waren-Zentrale, SES Security, Sparkasse Vorderpfalz, TWL und die VSZ Rechtsanwälte.

Nach der 14. Saisonniederlage liegen die Eulen Ludwigshafen mit 26:28 Punkten auf dem neunten Tabellenrang im Mittelfeld in der 2. Handball-Bundesliga. Die Eulen haben bisher die meisten Gegentore (850) von allen 18 Mannschaften kassiert, mehr Tore als die Eulen mit 853 Toren haben nur ASV Hamm-Westfalen (872) und VfL Eintracht Hagen (861) geworfen.

Der TSV Bayer Dormagen liegt mit 19:35 Zählern auf dem 16. Tabellenplatz und hat sechs Punkte mehr als TuS Vinnhorst auf Abstiegsplatz 17.

„Dass wir zuhause gegen Dormagen Favorit sind, ist klar. Um dem gerecht zu werden aber brauchen wir 60 Minuten Fokus, 60 Minuten Leidenschaft, Kampf und Aggressivität“, sagt Eulen-Trainer Johannes Wohlrab.

Neben dem Heimspiel, am Dienstag, 9. April um 19.30 Uhr, gegen den TSV Bayer Dormagen bestreiten die Eulen im April noch ein weiteres Heimspiel in der Friedrich-Ebert-Halle und zwar am Freitag, 26. April um 20 Uhr, gegen TuSEM Essen.

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text Eulen Ludwigshafen und Michael Sonnick

Foto: Linksaußen Tim Schaller war mit elf Treffern bester Eulen-Werfer in Hüttenberg (Foto Michael Sonnick)

