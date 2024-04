Ludwigshafen – Leitungswechsel bei Rhein-Fass – Sascha Röper wird Standortleiter in Ludwigshafen

Aichach/Ludwigshafen. – Die Rhein-Fass GmbH & Co. KG in Ludwigshafen bekommt einen neuen

Standortleiter: Zum 01.04.2024 übernimmt Sascha Röper die Leitung des Rhein-Fass-Standorts in

Ludwigshafen und folgt damit auf Peter Stein, der die Geschicke des Standorts seit 2019xx (bitte

ergänzen) gelenkt hat und sich in den verdienten Vorruhestand verabschiedet.

In seiner neuen Rolle wird Herr Röper für die weitere strategische Ausrichtung des Standorts und das

Management des operativen Betriebs verantwortlich sein und berichtet direkt an Michael Eigner,

Geschäftsführer der Bayern-Fass Gruppe. Sein Ziel ist es, die Position von Rhein-Fass und somit die

gesamte Bayern-Fass Gruppe als führendes Unternehmen in der Rekonditionierungsbranche weiter zu

festigen und das Wachstum des Standorts voranzutreiben.

Für Sascha Röper waren die vergangenen Monate, in denen er in seine neue Aufgabe eingearbeitet

wurde, sehr aufschlussreich: „Peter Stein kennt Rhein-Fass so gut wie seine Westentasche. Er und das

Team haben mich intensiv auf meine neuen Aufgaben vorbereitet. Ich habe viel gelernt über die

Rekonditionierung, den Verpackungskreislauf von Industrieverpackungen und die circular economy. Ich

freue mich darauf, mit dem engagierten Team hier zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen

und den Erfolg des Unternehmens weiter auszubauen.“



Zuletzt hat Rhein-Fass in Ludwigshafen in Fertigung und Infrastruktur investiert und somit die

Produktionskapazitäten am Standort Ludwigshafen durch den Neu- und Ausbau der Produktionshallen

sowie die Entwicklung einer hochmodernen IBC-Reinigungslinie erweitert.

Über die Bayern-Fass Gruppe:

Mit rund 300 Mitarbeitern an vier Standorten und einem jährlichen Umsatz von ca. 50 Mio. Euro im

Jahr zählt die Bayern-Fass-Gruppe zu den führenden Rekonditionierern in Europa. Durch ihr stetiges

Bestreben nach Innovationen hat sich die Bayern-Fass Gruppe einen Namen gemacht und setzt schon

immer Standards in allen Bereichen rund um die Wiederverwendbarkeit von Industrieverpackungen.

Weitere Informationen:

www.bayern-fass.de

www.rhein-fass.de

Quelle: Rhein-Fass GmbH & Co. KG in Ludwigshafen