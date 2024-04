Mannheim – Unbekannte greifen 57-jährigen mit Pfefferspray an und wollen Bargeld

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr griffen drei derzeit noch unbekannte Täter einen 57-jährigen Mann mittels Pfefferspray an und flüchteten anschließend. Einer der Täter sprach den 57-Jährigen im Waldgartenweg an und fragte diesen penetrant nach Bargeld. Nachdem der Unbekannte kein Geld von dem Mann erhielt, sprühte er diesem unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Als sich der Geschädigte in eine Tiefgarage flüchtete, folgten ihm die drei Unbekannten und setzten den Angriff mit dem Reizstoff fort. Glücklicherweise konnte der 57-Jährige das Einfahrtstor schließen und sich so vor den Angreifern retten. Anschließend flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.