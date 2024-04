Mutterstadt – Fine R.I.P beim diesjährigen Palatinum Open Air – Der Vorverkauf hat begonnen!

Harry, Christoph, Alex, Marc und Monji sind fünf Musiker, die mit der Band Fine R.I.P. über die regionalen Grenzen bekannt geworden sind. Ihre Mundarttexte, verbunden mit Rock- und Pop-Klassikern erklingen nicht nur bei sehr vielen Festen der Pfalz, sondern weit darüber hinaus. Den Weihnachtsklassier „Der Riesling wird knapp…“ (auf die Musik von José Feliciano’s Feliz Navidad) wurde schon bei Konzerten in der SAP-Arena und anderen großen Konzerthallen von so mancher Größe der deutschen Pop- und Rockszene gesungen oder erklingt zur Weihnachtszeit auch im Radio. Nun konnte man die Band mit ihrem rund zweistündigen Feuerwerk an bekannten Songs in neuem „pfälzischen Gewand“ und einer Wein-Steige voll guter Laune für das Open Air in Mutterstadt engagieren.

Am 12 Juli 2024 findet das diesjährige Palatinum Open Air, veranstaltet von der Gemeinde Mutterstadt, auf dem Vorplatz des Palatinums (am Messplatz) ab 19 Uhr statt.

Einlass ist ab 18 Uhr. Karten für die Veranstaltung kann man im Vorverkauf für 19 Euro im Palatinum (Bohligstraße 1) oder bei der Gemeindekasse im Rathaus (Oggersheimer Straße 10, Zimmer 102) zu den jeweiligen Öffnungszeiten kaufen.