Mannheim – Benefizlauf für herzkranke Kinder im Unteren Luisenpark – 23.400 Euro Erlös für den guten Zweck

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Sagenhafte 4.680 Runden haben die sportlich Aktiven im Alter von drei bis 80 Jahren am 3. April für herzkranke Kinder zurückgelegt – trotz durchwachsenen Wetters. Wie wichtig ihnen der gute Zweck der Aktion war, ließ sich auch anhand der gelaufenen Strecken erleben: 17 Runden schaffte der Läufer mit der höchsten Ausdauer. Nicht nur Gutes für sich und ihre Fitness zu tun, sondern mit jeder gelaufenen Runde von einem Kilometer fünf Euro zugunsten der Kinderherzstiftung der Deutschen Herzstiftung zu erlaufen, war das Anliegen der rund 600 engagierten Läuferinnen und Läufer im Unteren Luisenpark, zu denen auch Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer gehörte. Der Benefiz-Lauf wurde von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) im Rahmen ihrer Jahrestagung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim veranstaltet. „Wir freuen uns nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr, dass wir dieses Mal fast drei Mal so viele Engagierte für diese tolle Benefiz-Aktion zugunsten der Kinderherzstiftung gewinnen konnten“, betont DGK-Tagungspräsident Prof. Dr. Christoph Maack, Uniklinikum Würzburg.



„Es war eine tolle Atmosphäre im Unteren Luisenpark, überall lachende Gesichter. Es war mir und allen Beteiligten eine große Freude, für den guten Zweck zu Laufen. Ich hoffe, dass der Lauf nächstes Jahr zum dritten Mal stattfindet, denn dann ist es in Mannheim Tradition und wird immer wieder durchgeführt“, betont Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer. Insgesamt wurde ein Erlös von 23.400 Euro zugunsten der Kinderherzstiftung erzielt. „Mit diesem sagenhaften Betrag können wir herzkranke Kinder und deren Familien mit Projekten in der Aufklärung und der Forschungsförderung unterstützen“, betont Martin Vestweber, Geschäftsführer der Deutschen Herzstiftung. Deutschlandweit kommen jährlich ca. 8.700 Kinder mit einem Herzfehler zur Welt. Die Kinderherzstiftung engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für Betroffene mit angeborenem Herzfehler und ihre Familien. Infos: https://herzstiftung.de/leben-mit-angeborenem-herzfehler

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail