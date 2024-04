Ludwigshafen – Platz schaffen im Kleiderschrank – Altkleidersammlung der KAB am 13. und 27. April

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die KAB Ludwigshafen bittet wieder um Altkleider-Spenden. Gut erhaltene Schuhe und Kleider, Gürtel und Taschen können am 13. und 27. April in verschiedenen Kirchen und Pfarrzentren der Stadt abgegeben werden. Die KAB unterstützt mit den Spenden die Sozialkaufhäuser der Caritas. Am Samstag, 13. April 2024, werden die Kleiderspenden von 9 bis 11 Uhr in den Kirchen St. Dreifaltigkeit (Hemshof) und St. Sebastian (Mundenheim) angenommen. Für die Gartenstadt mit den Gemeinden St. Hildegard, St. Bonifaz und St. Hedwig ist die Kirche St. Bonifaz (Gartenstadt) die zentrale Sammelstelle, für die Oggersheimer Gemeinden Maria Himmelfahrt und Hl. Familie sowie St. Cyrakus (Ruchheim) erfolgt die Annahme zentral in Christ König. Die Maudacher Gemeinde St. Michael nimmt Kleiderspenden im Pfarrzentrum Schilfstraße entgegen. Der zweite Sammeltermin findet am Samstag, 27. April 2024, ebenfalls von 9 bis 11 Uhr statt. Dann können die Altkleider in Maria Königin (Edigheim), St. Ludwig (Innenstadt), Herz Jesu (Süd) und St. Joseph (Rheingönheim) abgegeben werden.

