Mannheim – VfR verliert 2:4 in Denzlingen – Die Abstiegsgefahr steigt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(tb) Nichts war es mit dem Punktgewinn, den sich der in diesem Kalenderjahr noch erfolglose VfR aus der Partie in Denzlingen erhofft hatte. Durch die erneute Niederlage haben die Rasenspieler nicht nur ihren Gegner aufgebaut, sondern sind selbst mitten in die Abstiegszone abgestürzt.

Es war eine Partie geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten. Bereits in der 9. Minute geriet der VfR in Rückstand, als eine Hereingabe den zentral freistehenden Anes Vrazalica erreichte, der keine Mühe hatte, das Leder über Torwart Tayar, der heute den Vorzug vor Paul Lawall bekommen hatte, hinweg zu heben.

Der Rückstand trug natürlich nicht zur Stabilität des VfR-Spiels bei. Die meisten Bemühungen, zu einem konstruktiven Spielaufbau zu kommen, blieben zunächst erfolglos. Denzlingen wirkte zielstrebiger und gewann an Dominanz. Jedoch wurde Hassan Amin in der 29. Minute im Strafraum der Hausherren regelwidrig gelegt und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Andrew Wooten verwandelte den Strafstoß sicher. Der Treffer gab dem VfR etwas Auftrieb. Denzlingen trat bis zur Halbzeit kaum noch in Erscheinung, weil der FC das teils mangelhafte Deckungsverhalten des VfR nicht nutzen konnte und sich bei Konterversuchen als zu harmlos erwies.

Nach dem Seitenwechsel kam Denzlingen etwas besser ins Spiel und vergab kurz hintereinander zwei dicke Torchancen (53. und 54.), als die VfR-Abwehr den Ball vor dem eigenen Tor vertändelt hatte. Drei Minuten danach folgte etwas überraschend die Führung der Gäste. Hassan Amin hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und Andrew Wooten in der Mitte bedient, der den Ball sicher im Denzlinger Gehäuse unterbrachte. Sieben Minuten danach zappelte das Leder nach einem Schuss von Andrew Wooten erneut im Denzlinger Tor, jedoch hob der Schiedsrichterassistent die Fahne wegen Abseits. Es folgte die beste Phase im VfR-Spiel, so dass die Hoffnung der mitgereisten VfR-Fans auf einen Sieg greifbar wurde. In Minute 69 war es jedoch erneut Vrazalica, der nach einem konsequent vorgetragenen Angriff gegen die unsortierte VfR-Abwehr den Ausgleich erzielte. Die Verunsicherung der Gäste stieg zusehends und führte zu teils turbulenten Szenen vor dem VfR-Tor gegen jetzt druckvollere Gastgeber, die offensichtlich auch den größeren Siegeswillen an den Tag legten.

Kurz vor Schluss war es dann Matthis Eggert, der nach einem Eckball im Strafraum am höchsten stieg und den Siegtreffer per Kopf erzielte. Die wenigen Restminuten versuchte der VfR, das Blatt noch zu wenden, entblößte dabei die Abwehr vollends und musste somit nach einem Konter das 2:4 hinnehmen.

Aufstellung FC Denzlingen:

Bergmann – Amrhein (86. Einecker), Garcia Stein, Dees (63. Fischer), Vrazalica, Boye (90.+2 Bayram), Wiese (71. Respondek), Gehring, Leopold, Eggert (90. Lickert), Kitsamoutsele

Aufstellung VfR:

Tayar – Bozic, Becker, Djengoue, Vrella – Rona (46. Sahiti), Szarka, Amin (84. Setola) – Polat (89. Neuner) – Pander (67. Maloku), Wooten

Tore:

1:0 Vrazalica (10.)

1:1 Wooten (32. Foulelfmeter)

1:2 Wooten (56.)

2:2 Vrazalica (69.)

3:2 Eggert (89.)

4:2 Fischer (90.+5)

Schiedsrichter:

John Bender, TSV Gomaringen

Quelle VfR Mannheim