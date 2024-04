Hockenheim – Ein gemeinsamer Blick in die Zukunft des Hockenheimrings – Bürgerversammlung am 17. April ab 19 Uhr in der Hockenheimer Stadthalle

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Hockenheim ist dank des Hockenheimrings weltweit für Großveranstaltungen im Bereich des Motorsports, aber auch für musikalische Highlights wie Konzerte und Festivals bekannt. Damit dies so bleibt, darf der Blick nicht nur in der Gegenwart verweilen, sondern muss auch vorausschauend in die Zukunft gerichtet werden. Schon in den letzten Jahren hat sich die stetig wachsende Partnerschaft, mit der emodrom group, als Erfolgsmodell herauskristallisiert. Im Zuge dieser positiven Entwicklung fanden intensive Gespräche mit diesem interessierten Kreis an engagierten Partnern statt. Mögliche Kooperationsansätze wurden dabei erörtert und es wurde bei allen Akteuren deutlich, dass sie sich an der Zukunftsgestaltung des Hockenheimrings gern gemeinsam beteiligen möchten.

„Hockenheim ist mehr als eine Rennstadt, wird aber auch immer Rennstadt bleiben. Der Stadtverwaltung sowie dem Hockenheimring ist es ein großes Anliegen, dass der Ring als Teil unserer städtischen Identität in eine positive Zukunft blickt. Uns allen liegt der Ring sehr am Herzen. Darum ist es uns sehr wichtig, die Bürgerinnen und Bürger Hockenheims an allen Prozessen und Planungen teilhaben zu lassen“, so Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Um Hockenheimerinnen und Hockenheimer über die möglichen neuen Wege zu informieren, lädt die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Hockenheimring zu einer Bürgerinfoveranstaltung am Mittwoch, den 17. April 2024, um 19:00 Uhr in die Stadthalle Hockenheim ein. Hier wird unter anderem Oberbürgermeister Marcus Zeitler einen Überblick über die aktuelle Situation sowie die Vorstellungen für die Zukunft informieren.

Die Veranstaltung will den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, das persönliche Gespräch zu suchen und mit allen Akteuren in den aktiven Austausch zugehen.

Quelle Stadtverwaltung Hockenheim