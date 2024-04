Rhein-Pfalz-Kreis – Tötungsdelikt in Böhl-Iggelheim – 31-jähriger Sohn festgenommen

Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In einer Wohnung in Böhl-Iggelheim wurde am Morgen des 02.04.2024 ein toter Mann aufgefunden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 68-jährigen Bewohner der Wohnung. Die festgestellten Verletzungen und die Spurenlage lassen auf ein Tötungsdelikt schließen. Polizeikräfte nahmen in der Nähe des Tatortes einen 31-jähriger Tatverdächtiger vorläufig fest. Bei dem 31-Jährigen handelt es sich um den Sohn des 68-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat aufgenommen.