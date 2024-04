Ludwigshafen – Fußgänger im Kreuzungsbereich Bruchwiesenstraße/Bayreuther Straße verletzt – Wer hat den Vorfall beobachtet?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstagmittag (02.04.2024), kam es im Kreuzungsbereich Bruchwiesenstraße/Bayreuther Straße zu einem Unfall zwischen einem 46-jährigen Fußgänger und einem 19-jährigen Autofahrer. Der 46-jährige wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

