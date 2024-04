Kaiserslautern – DFB-Halbfinale zwischen Saarbrücken und dem FCK wird live am 2.4 übertragen

Kaiserslautern. Da das DFB-Halbfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern am Dienstag, 2. April um 20.45 Uhr, ausverkauft ist, gibt es im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ein Public Viewing. Das Stadion wird dafür bereits um 18 Uhr geöffnet und es wurden bereits über 16.000 Tickets verkauft. Der FCK rechnet mit etwa 20.000 Besuchern. Aus diesem Grund gibt es am Dienstag(2.4), wie bei den Heimspielen, den Park&Ride-Verkehr. Die Parkplätze im Bereich KL-Ost (“Schweinsdell”) sowie KL-Universität können wie gewohnt genutzt werden.

Die Polizei informiert: “Bitte versucht nicht, in Stadionnähe zu parken! Auf dem Betzenberg ist nicht ausreichend Parkraum vorhanden! Der nächstgrößere Parkplatz ist der Messeplatz, dort steht aber wegen einer Veranstaltung nur ein Teil der Fläche zum Parken zur Verfügung. Unser Appell lautet deshalb: Bitte nutzt das P&R-Angebot!”

Der FCK hat auf seiner Internetseite unter https://fck.de/de/public-viewing-zum-pokal-halbfinale-aufm-betze-vvk-startet/ alle wichtigen Informationen rund um das Public Viewing auf dem Betzenberg zusammengestellt.

Das Pokalhalbfinale zwischen Saarbrücken und dem FCK wird auch live im Fernsehen in der ARD und bei Sky ab 20.45 Uhr übertragen. Der DFB hatte sogar das Heimspiel in der 3. Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen am Wochenende verschoben, um den Rasen zu schonen. Wegen dem Regen am Wochenende wurde der Platz im Saarbrücker Ludwigsparkstadion mit Planen abgedeckt. In den Rasen wurden zusätzlich 4.000 Löcher gestanzt, die mit Feinsand aufgefüllt wurden, damit die Nässe gebunden wird. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Die FCK-Fans beim Auswärtsspiel in Hannover (Foto Siegi Stoll)

