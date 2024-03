Speyer – Privater Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Zur Unterstützung von Geflüchteten haben auch in Speyer bislang zahlreiche Menschen auf unterschiedliche Weise großes Engagement gezeigt. Darunter befinden sich viele Bürger*innen, die Geflüchteten privat Wohnraum zur Verfügung gestellt haben. Aufgrund von Krisen wie dem weiter andauernden Krieg in der Ukraine kommen noch immer Menschen nach Deutschland, um hier Schutz zu suchen. Damit steigen auch die Zuweisungen von Geflüchteten an die Stadt Speyer. Da die städtischen Unterbringungsmöglichkeiten begrenzt sind, sucht die Stadtverwaltung Speyer dringend Wohnraum, um den aktuellen wie auch den noch kommenden Zuweisungen gerecht zu werden.

Wohnungs- und Hausbesitzende, die privaten Wohnraum an Geflüchtete vermieten können, werden daher gebeten, Kontakt mit den Mitarbeitenden der Verwaltung per E-Mail an ukrainehilfe@stadt-speyer.de aufzunehmen. Die privat zur Verfügung gestellte Unterkunft sollte einen möglichst sicheren Rahmen für die oftmals traumatisierten Menschen bieten. Demnach sollte ein längerfristig bestehendes Mietverhältnis sichergestellt sein, zumal die betreffenden Personen in der Regel bereits in der Ausländerbehörde und dem Bürgerbüro registriert sind und somit nicht an die AfA verwiesen werden können. Außerdem sollten private Mietverträge zu einem angemessenen Mietpreis angeboten und auch die Vorgaben bezüglich der Wohnungsgröße eingehalten werden.

Sollte eine Unterbringung auf absehbare Zeit aus gewichtigen Gründen nicht länger gewährleistet werden können, bittet die Stadt um möglichst frühzeitige Information seitens der Wohnungs- bzw. Hauseigentümer*innen, um bei der Weitervermittlung bei Bedarf unterstützend tätig werden zu können. Die Stadtverwaltung Speyer dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die bereits Geflüchtete aufgenommen haben und mit ihrer Hilfsbereitschaft geflüchteten Menschen das Ankommen in Speyer erleichtern.

Quelle: Stadt Speyer

Foto: MRN-News Archiv