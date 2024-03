Mannheim – „Im Alltag Plastik und Müll vermeiden“ – Grüner Dienstag der Stadtbibliothek Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Vermeidung von Müll ist eine der zentralen Aufgaben beim Thema Nachhaltigkeit. Bianca Kollinger vom Mannheimer Unverpacktladen „grünkern“ lädt daher im Rahmen des Grünen Dienstags der Stadtbibliothek Mannheim am Dienstag, 2. April 2024, 17:30 Uhr in die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 zum Austausch über das Thema „Im Alltag Plastik und Müll vermeiden“ ein. Sie liefert einen Einstieg in das Thema, eröffnet Einblicke in die Arbeit des Unverpacktladens und gibt anschließend die Möglichkeit zum Austausch rund um das Thema Müllvermeidung. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Grüne Dienstag möchte eine Plattform für alle sein, die Anregungen für das eigene Leben suchen, Neues kennenlernen und sich mit anderen austauschen wollen. Alle Angebote im Bereich Nachhaltigkeit sowie Termine des Grünen Dienstags sind auf der Homepage der Stadtbibliothek unter der Rubrik Nachhaltigkeit zu finden.

