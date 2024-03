Ludwigshafen – SPD-Sport-Vizesprecher Schreider: DFB-Entscheidung für Nike nachvollziehbar – Politik-Krokodilstränen unangebracht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SPD-Vizesprecher für Sport und Vorderpfälzer Bundestagsabgeordnete Christian Schreider verteidigt die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für einen Ausrüsterwechsel von Adidas zu Nike: „Bei der Kritik auch aus der Politik ist einige Augenwischerei dabei. Klar ist: Ein Verband, der massiv Jugend-, Frauen- und Amateurfußball fördern will und soll, kann nicht aus nostalgischen Gründen mal eben gut 50 Millionen Euro verschenken.“

Dies gelte schon deshalb, weil Adidas selbst nicht für Tradition mit Treue stehe, so Sportausschuss-Mitglied Schreider: „Romantik? 1998 wurde der 1. FC Kaiserslautern Deutscher Meister – was Adidas nicht daran hinderte, fortan voll auf den FC Bayern zu setzen und den Ausstatter-Vertrag mit dem FCK zu kündigen – trotz Fritz Walter, der lange für Adidas geworben hatte und ein guter Freund Adi Dasslers war. Trotz Käthe Dassler, die aus der Pfalz stammte. So viel zum Thema Treue.“

Adidas sei im Übrigen nur noch zu neun Prozent in deutscher Hand, 26 Prozent der Firma gehörten Briten, 36 Prozent gar US-Aktienbesitzern: „Darunter ist der Vermögensverwalter Blackrock – vielleicht regt sich Friedrich Merz mit seinen engen Verbindungen dorthin deshalb so auf. Das Standort-Argument ist jedenfalls Blödsinn. Auf die Krokodilstränen und den Pseudo-Patriotismus sollten Merz, Markus Söder, Robert Habeck und auch Karl Lauterbach angesichts der Adidas-Aktienmehrheit in Angloamerika und der Konzentration der Adidas-Produktion vor allem in Asien verzichten“, verdeutlicht der stellvertretende sportpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Quelle: Christian Schreider

Mitglied des Deutschen Bundestages für Ludwigshafen, Frankenthal & den Rhein-Pfalz-Kreis