Hockenheim – Neujahrsempfang 2024: Ein rasanter Start ins neue Jahr

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In Hockenheim wurde der Neujahrsempfang zur Neujahrsparty. Den Besucherinnen und Besuchern wurde in der Stadthalle Hockenheim ein abwechslungsreiches Programm präsentiert. Oberbürgermeister Marcus Zeitler teilte sich die Bühne unter anderem mit der Band „Amokoma“, der Juniorengarde des C.C. Blau Weiß sowie der blitzschnellen Kartfahrerin Lina Greif.



Bereits ab 17 Uhr öffnete die Stadthalle ihre Pforten, um Vereine sowie Gäste zu begrüßen. An zahlreichen Infoständen bot sich interessierten Hockenheimerinnen und Hockenheimern die Möglichkeit, sich über die zahlreichen Angebote in der Rennstadt zu informieren. Den vielen Gästen wünschte Oberbürgermeister Marcus Zeitler gemeinsam mit einem glücksbringenden Schornsteinfeger, Prinzessin Larissa I. und Zugmarschall Christoph Kühnle von der Hockenheimer Carnevals Gemeinschaft (HCG) sowie Frank Ziegler vom Carnevals Clubs (CC) Blau Weiß Hockenheim am Saaleingang persönlich ein gutes neues Jahr.



Der Startschuss ins Abendprogramm erfolgte mit einem Auftritt der Band „Amokoma“, die dem Publikum den gesamten Abend über mit bekannten Songs einheizten, sodass sich Jung und Alt kaum auf den Plätzen halten konnten. Nach einer Begrüßungsrede durch Oberbürgermeister Zeitler wurde die Stadthalle kurzzeitig in ein Kino umfunktioniert und der Imagefilm der Stadt abgespielt. Nach dieser kurzen Reise durch Hockenheim schallten überraschend Motorengeräusche hinter der Bühne hervor und die elfjährige Kartfahrerin Lina Greif verwandelte die Bühne in eine Rennstrecke. Knapp gefolgt wurde die Rennfahrerin von Marcus Zeitler, der es auf einem E-Roller trotz Vollgas nicht ganz mit dem knalligen Kart aufnehmen konnte. Im Anschluss an diesen rasanten Start in den Abend begrüßte der Oberbürgermeister die Neubürgerinnen und Neubürger der Stadt und gab dem mittlerweile voll besetzten Saal einen Ausblick in das Jahr 2024. Darüber hinaus nutzte Oberbürgermeister Zeitler die Gelegenheit, die Besucherinnen und Besucher dazu zu motivieren, am 09. Juni 2024 bei der Kommunal- und Europawahl wählen zu gehen.



Ehrenamtliches Engagement geehrt

Nach einem schwungvollen Showtanz der Juniorengarde des C.C. Blau Weiß freute sich Marcus Zeitler, eine besondere Auszeichnung überreichen zu dürfen. Im Rahmen der Ehrung für bürgerschaftliches Engagement wurde die Klasse 7 b der Theodor Heuss Realschule in Hockenheim sowie die Klassenlehrerin Dr. Hilka Labs-Dambach und die Elternvertreterin Margarita Bitter für ihr Sozialprojekt mit dem Pflegezentrum Offenloch ausgezeichnet. Bei diesem Projekt besuchen mehrere Kinder der Klasse wöchentlich das Pflegezentrum, um gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern Zeit zu verbringen. Zusammen wurden Spiele gespielt, gemalt, gekegelt, Spaziergänge unternommen und dabei viel gelacht und Gespräche geführt.

Im Anschluss an das abwechslungsreiche Programm konnten sich alle Gäste des Neujahrsempfangs im Foyer bei Häppchen und Getränken austauschen, kennenlernen und gemeinsam den Abend ausklingen lassen.

Bildunterschrift:

Bild 1: Das Begrüßungskomitee rund um Oberbürgermeister Marcus Zeitler (links) hieß die Gäste am Eingang willkommen. (Bild: Fotografen Lenhardt)

Bild 2: Kartfahrerin Lina Greif und Oberbürgermeister Marcus Zeitler verwandelte die Bühne in eine Rennstrecke. (Bild: Fotografen Lenhardt)

Bild 3: Die Juniorengarde des C.C. Blau Weiß begeisterte das Publikum mit ihrem Schautanz. (Bild: Fotografen Lenhardt)

Bild 4: Die Klasse 7 b der Theodor Heuss Realschule wurde für ihr Sozialprojekt mit dem Pflegezentrum Offenloch ausgezeichnet. (Bild: Fotografen Lenhardt)

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim