Mannheim – Auseinandersetzung vor Disco endet mit Stichwunde

Hettenleidelheim / Landkreis Bad Dürkheim / Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 22.01.2024 gegen 17:06 Uhr kam es auf der B47 bei Hettenleidelheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW, wodurch Personen verletzt wurden. Der 30-jährige Fahrer eines VW befuhr die B47 von Hettenleidelheim kommend in Richtung Eisenberg. Der Fahrzeugführer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ... Mehr lesen »