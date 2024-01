2024 wird ein Pflanzjahr für die Heidelberger Bahnstadt – Knapp 200 neue Bäume – 22 Linden werden im Langen Anger gepflanzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – 2024 wird ein Pflanzjahr für die Bahnstadt. Insgesamt werden dort in diesem Jahr knapp 200 neue Bäume ihre Wurzeln ausstrecken. Die ersten Bäume werden seit Montag, 23. Januar 2024, im Langen Anger zwischen Pfaffengrunder Terrasse und Kumamotostraße gepflanzt. Wie im vorderen Teil des Langen Angers werden auch dort künftig Linden wachsen. Die neuen 22 Linden im Langen Anger sind bis zu fünf Meter groß. Erst einmal recken sie ihre Zweige auf der Straßenseite gegenüber der künftigen Wasserbecken in den Himmel. Auf der anderen Seite werden voraussichtlich ab Jahresende 2024 drei neue Wasserbecken gebaut, weshalb die Bäume dort erst im Anschluss an diese Bauarbeiten gepflanzt werden.

Weitere Pflanzungen am Spitzen Eck

In einigen Wochen folgen auch die Bäume am Spitzen Eck, der neuen Grünfläche am Ende des Langen Angers nahe der Haltestelle Eppelheimer Terrasse. Dort werden seit Herbst 2023 große Erdmassen bewegt, immer dann, wenn das Wetter es zulässt. Die Konturen des neuen Areals sind bereits gut zu erkennen. Geplant ist eine naturnah gestaltete Grünfläche mit abwechslungsreicher Topographie. Neben einer artenreichen Wiesenansaat werden rund 30 Bäume gepflanzt, die bis zu fünf Meter hoch sein werden. Auf die Anlage befestigter Wege wird bewusst verzichtet.