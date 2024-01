Frankenthal – Schlägerei mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankenthal (Pfalz) (ots) Zunächst wurde der Polizei Frankenthal am 21.01.2024 gegen 01:15 Uhr aus einer Bar in der Wormser Straße in Frankenthal körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Bei Eintreffen der Streifen konnte oder wollte zunächst keine der anwesenden Personen Auskunft zu dem Sachverhalt geben.

Jedoch begann der spätere Beschuldigte – ein 40-jähriger aus Dannstadt-Schauernheim – vor den eingesetzten Beamten wegzurennen. Er wurde eingeholt und sollte einer Identitätsfeststellung unterzogen werden, worauf er Widerstand leistete, indem er sich u.a. massiv sperrte und die Beamten massiv beleidigte. Kurz darauf versuchte ein 20-jähriger Frankenthaler sich ebenfalls durch einen Sprint den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, Dieser konnte auch durch die Beamten eingeholt und widerstandslos zurück zur Tatörtlichkeit gebracht werden. Dort gab dann an, dass es zum Streit mit dem Beschuldigten des Widerstands gekommen sei, worauf dieser im unvermittelt ins Gesicht geschlagen habe. Dabei sei dann ein Gerangel entstanden. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen durch die Auseinandersetzung in der Bar. Durch die Widerstandshandlung des Beschuldigten erlitt ein Polizeibeamter ebenfalls leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Dem Beschuldigten wurde durch einen Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Quelle Polizei Frankenthal

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail