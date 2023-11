Mannheim – Eigenbetrieb Stadtraumservice führt Rückbau von BUGA-Maßnahmen im Stadtgebiet durch

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bundesgartenschau ist seit mehr als einem Monat abgeschlossen – der Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim baut nach und nach die Maßnahmen und Werbemittel, die für die Bundesgartenschau 2023 im Stadtgebiet Mannheims eingerichtet und angebracht waren, zurück.

Rund um die beiden Ausstellungsflächen Spinelli und Luisenpark wurden Schilder installiert, die das Parken in diesen Bereichen nur mithilfe von Bewohnerparkausweisen für die dortigen Anwohnenden ermöglichte. Hiermit sollte vermieden werden, dass diese beiden Bereiche durch Besucherinnen und Besucher der BUGA zugeparkt werden. Die Schilder werden seit dem Ende der BUGA nach und nach zunächst verhüllt, sodass das Parken wieder für jedermann gestattet ist. Der Rückbau der Beschilderung wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 2024 andauern. Arbeiten für den Rückbau der Busspur im Bereich von Spinelli haben bereits begonnen – je nach Witterung soll der komplette Rückbau noch im November vollzogen sein.

Die Pflanzkübel, die im Stadtgebiet Mannheims aufgestellt waren, werden weiterverwendet – die hölzerne Variante wurde in den letzten Wochen an verschiedene Schulen in Mannheim verteilt. Die Variante aus Metall soll bis zum ersten Advent, am 3. Dezember 2023, durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim von den Standplätzen abgeholt und zwischengelagert werden. In den nächsten Monaten werden alternative Einsatzmöglichkeiten für die Metall-Pflanzkübel geklärt.

Die vom Eigenbetrieb Stadtraumservice 2022 und 2023 angelegten Stauden- und Blumenzwiebelflächen, und Wiesenansaaten in den Bereichen der Stadteingänge bleiben weiterhin erhalten. Eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung, die die Bewässerung der bepflanzten Flächen und Pflege miteinschließt, wird der Stadtraumservice sicherstellen. Für die artenreiche und dekorative Pflanzenzusammenstellung mit schönen Blüheffekten hat es viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung gegeben. Daran können sich die Bürger und Bürgerinnen auch weiterhin erfreuen.

Quelle Stadt Mannheim Foto MRN-News BUGA 2023 Archiv