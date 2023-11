Mannheim – Polizeieinsatz: Renitenter Gast greift Polizei an

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Gaststätte in der Mannheimer Neckarstadt zu Streitigkeiten unter den Gästen gekommen war, rief einer der Anwesenden die Polizei zur Hilfe. Als die beiden Polizeibeamten vor der Gaststätte erschienen, verhielt sich der renitente Gast auch gegenüber den Polizeibeamten äußert aggressiv, beleidigte und bedrohte sie und griff sie schließlich auch körperlich an.

Während die Beamten versuchten den 40-Jährigen zu fixieren, sympathisierte sich ein weiterer Gast mit dem Täter und griff die Beamten von hinten an. Nur unter großem körperlichen Einsatz gelang es, den ersten Angreifer unter Kontrolle zu bringen. Der Zweite ergriff daraufhin die Flucht. Die Beamten erlitten bei dem Vorfall mehrere leichte Verletzungen im Gesicht und an Armen und Beinen. Den Angreifer erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Die Ermittlungen zum zweiten Täter hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Tel. 0621/33010 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang möchten wir auch noch einmal auf unsere Kampagne #auchfürDich Aufmerksam machen, in der wir zusammen mit unseren Partnern für mehr Respekt für Angehörige von Institutionen für Sicherheit, Gesundheit und Bewegungsfreiheit werben.