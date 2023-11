Ludwigshafen – Angriff in der Saarlandstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am späten Freitagabend, 17.11.2023, gegen 22:35 Uhr wartete ein 50-jähriger Mann vor einem Kiosk in der Saarlandstraße in Ludwigshafen. Zwei ihm unbekannte Personen griffen ihn plötzlich an, warfen den Geschädigten zu Boden und traten und schlugen ihn.

Der 50-Jährige erlitt eine Platzwunde, sowie mehrere Prellungen. Beide Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizeikräfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail