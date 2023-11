Mannheim – Hotelbetrieb kann nahtlos weitergehen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Hotelbetrieb in Mannheims prominentester Herberge kann nahtlos

weitergehen: Wie die ProConcept AG als Besitzerin des traditionsreichen Hauses am Wasserturm heute mitteilt, wurde mit der Parkhotel Mannheim GmbH ein neuer Pächter gefunden, der ab Januar 2024 wieder Gäste an der ersten Adresse der Quadratestadt empfangen wird. Auch der neue Name stehe schon fest. Angelehnt an den Namen des künftigen Betreibers wird das

ehemalige Maritim wieder als „Parkhotel“ firmieren. Es kehrt damit zurück zu seinen Wurzeln: Schon bei seiner Eröffnung im Jahre 1901 hieß das Gebäude mit der wunderschönen gelben Sandstein-Fassade „Parkhotel National“.

„Wir sind sehr froh, mit der Parkhotel Mannheim GmbH einen in der Hotelbranche erfahrenen Nachfolger für die Maritim-Kette gefunden zu haben“, sagt ProConcept-Vorstand Jens Hanreich. Die Familie Baklan als Besitzer der neuen Mannheimer Hotelgesellschaft betreibe mit den renommierten Hotels Wegener und Bismarck bereits erfolgreich zwei große

Häuser und besitze einschlägige Branchenerfahrung. Da der Pachtvertrag mit Maritim noch bis zum 31. Dezember 2023 läuft und die Kette alle Räumlichkeiten weitgehend geräumt hat, kann der Hotelbetrieb am Friedrichsplatz ohne große Unterbrechung voraussichtlich direkt weitergehen.

Übernachtet werden kann in 172 Zimmern. Das Haus hat Veranstaltungskapazitäten für bis zu 400 Personen in sieben Bankett- und Konferenzräumen. Auch aus Perspektive der Stadtgeschichte hat das markante Gebäude eine große Bedeutung. Immerhin ist das Ensemble eine der am vollständigsten erhaltenen neubarocken Anlagen in Deutschland.

Und da man den Friedrichsplatz auf dem Weg in die Quadrate unweigerlich passieren muss, wirkt er mit dem imposanten Gebäude wie eine „Visitenkarte“ der Stadt. Weil der Friedrichsplatz auch als einer der schönsten Plätze der Welt gilt, wurde diese wunderschöne Kulisse auch für gerne für Hochzeitsfotos genutzt. Jeweils einmal im Monat konnten Paare an einem Samstag im direkt daneben gelegenen Hotel heiraten.

Quelle: KoB.Ra Kommunikationsberatung Rathgeber