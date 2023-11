Rhein-Pfalz-Kreis – Streitigkeiten in Neuhofen eskalieren

Neuhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am heutigen Abend kam es in Neuhofen zu einem Einsatz mit erhöhten Polizeiaufgebot aufgrund einer psychisch auffälligen Person. Nach vorausgegangenen Streitigkeiten innerhalb der Familie verbarrikadierte sich ein 26-jähriger Mann in seinem Zimmer. Beim Eintreffen der ersten Streifen drohte er diese mit einem Messer zu verletzten. Daraufhin wurde die Einsatzörtlichkeit mit starken Kräften aufgesucht und abgesperrt sowie Spezialkräfte der Polizei angefordert.

Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort kündigte der 26-jährige Mann mehrfach seinen Suizid an und randalierte in seinem Zimmer. Durch spezielle taktische Vorgehensweisen und unter Anwendung eines Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Dieser wurde bei dem Einsatz nur leicht verletzt und konnte im Anschluss in einer psychischen Klinik untergebracht werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt einen Fremdgefährdung für andere Personen.