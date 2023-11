Ketsch – Raub auf 15-jährigen Jugendlichen – Zeugenaufruf

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, ging ein 15-Jähriger in Ketsch, im Bereich der Bahnhofanlage, spazieren. Auf Höhe des Spielplatzes sah er einen jungen Mann, der ihm, nachdem er den Spielplatz passiert hatte, folgte. Unvermittelt nahm der junge Mann den 15-Jährigen dann von hinten in den Schwitzkasten und zog ihn in einer in der Nähe befindlichen offenstehenden Garage. Der Jugendliche wurde in der Garage mehrfach körperlich angegangen und im Weiteren wurde ihm durch den jungen Mann das Mobiltelefon abgenommen sowie seine Kopfhörer zerstört. Der Tatverdächtige führte den Jugendlichen im Anschluss wieder im Schwitzkasten aus der Garage in Richtung der Herzogstraße. Der 15-Jährige konnte sich leicht verletzt losreißen und flüchten. Zur Behandlung der Verletzungen begab sich der Jugendliche selbständig in ärztliche Behandlung.

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben:

– Dunkelhäutig; ca. 175 cm groß; ca. 18 Jahre alt, krause Haare.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.