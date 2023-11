Mannheim – Unbekannte entwenden Goldschmuck bei Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bislang unbekannte Täterschaft hebelte am Donnerstag zwischen 13.15 Uhr und 18 Uhr die Wohnungseingangstür im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der Riedfeldstraße auf. Anschließend begab sich die Täterschaft zielgerichtet in das Schlafzimmer der Wohnung und entwendete den sich im Schlafzimmerschrank befindlichen Goldschmuck. Elektronische Artikel sowie Bargeld, welches sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurden in der Wohnung belassen. Wie hoch der entstandene Diebstahlsschaden ist, ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter und die Tat haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter: 0621-33010.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail