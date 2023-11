Rhein-Pfalz-Kreis – Call-Center-Betrug – Täter erbeutet hohe Summe an Geld

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Vorwand, dass das Handy der Enkelin des 58 – Jährigen Geschädigten nicht mehr funktionieren würde und er sie nun deswegen über eine andere Nummer via WhatApp kontaktieren würde, überwies der Geschädigte nach Aufforderung am 13.11.2023 auf ein ihm unbekanntes Konto 9664 EUR. Erst nachdem er seine richtige Tochter über die ihm bekannte Nummer kontaktierte fiel ihm der Betrug auf. Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen eine Nachricht oder ein Anrufseltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.

