Firma Mustafa Baklan (Suntat) und DTI und Mannheimer Hilfe ohne Grenzen haben 108 Containerhäuser nach Hatay im türkischen Erdbebengebiet geschickt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Türkisch-Deutsche Wirtschafts- und Bildungsinstitut (DTI) erhielt Unterstützung vom Dergah Classical Turkish Music Ensemble für die Containerspendenaktion zugunsten der durch die Erdbeben beschädigten Katastrophenopfer in der Türkei.

Mitglieder des Vorstands des Dergah Classical Turkish Music Ensemble übergaben den Erlös des Konzerts, das in Mannheim, Deutschland, stattfand und von einer großen Zahl von Zuhörern besucht wurde, an DTI, um die Kampagne „Ein Container ist von uns“ zu unterstützen. Im Rahmen des Treffens am Mittwoch, 14. Juni, im Büro des DTI wurde im Namen des Türkisch-Deutschen Instituts ein Spendenscheck über 2.500 Euro überreicht.

Der Vorstandsvorsitzende Mustafa Baklan (SUNTAT) nahm die Übergabe entgegen. Baklan betonte, dass der Tag ein Tag der Einheit und Solidarität sei und sagte: „Ich danke den Mitgliedern der Gemeinschaft aufrichtig für ihren materiellen und moralischen Beitrag zur Containerspendenkampagne.“

Baklan erklärte, dass Container die am dringendsten benötigte und schnellste Lösung für Notunterkünfte im Katastrophengebiet seien, und erklärte, dass jeder, der möchte, zur Kampagne beitragen könne: „Es ist unmöglich, diese große Katastrophe in der Türkei und ihre Folgen aus unserem Gedächtnis zu löschen.“ Diese Katastrophe schmerzt nicht nur die Erdbebenopfer, sondern alle – jeden Einzelnen. Es wird Jahre dauern, bis Wunden heilen. Während dieser Zeit werden wir weiterhin die im Rahmen unserer Kampagne „One Container is Us“ gesammelte Hilfe an unsere Erdbebenopfer verteilen. Wir laden immer jeden ein, der einen Beitrag leisten und in Freundlichkeit konkurrieren möchte, Partner dieser Solidarität zu sein.“

Foto (von links nach rechts) Taner Güzel, Ercan Şentürk, Ferhan Şentürk, Handan Karaduman, Mustafa Baklan, Reyhan Özhan, Engin Çetinkaya, Franz Egle ©DTI e.V

(Übersetzt aus dem Türkischen.)

Originaltext in türkischer Sprache:

MANNHEIM. Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün (DTI), depremlerde zarar gören Türkiye’deki afetzedeler yararına yürüttüğü konteyner bağış kampanyasına, Dergâh Klasik Türk Mûsikîsi Topluluğu’ndan destek geldi.

Almanya’nın Mannheim şehrinde düzenlendikleri ve çok sayıda dinleyicinin katıldığı konserin gelirini, Dergâh Klasik Türk Mûsikîsi Topluluğu Yönetim Kurulu üyeleri “Bir Konteyner da Bizden” kampanyasına destek için DTI’ye teslim ettiler. 14 Haziran Çarşamba günü DTI’nin bürosunda gerçekleşen görüşmede, 2.500 Avro değerindeki bağış çekini, Türk-Alman Enstitüsü adına

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan (SUNTAT) teslim aldı. Günün birlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayan Baklan, “konteyner bağış kampanyasına sundukları maddi ve manevi katkı için topluluk üyelerine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Afet bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan, geçici barınma gereksinimi için en uygun ve hızlı çözümün konteynerlar olduğunu belirten Baklan, dileyen herkesin kampanyaya katkı sunabileceğini ifade etti: “Türkiye’de yaşanan bu büyük afetin ve geride bıraktıklarının belleklerimizden silinmesi mümkün değil. Bu felaket yalnız depremzedelerin deği, herkesin – tüm bireylerin ortak acısıdır. Yaraların sarılması yıllar alacak. Biz, bu süre boyunca “Bir Konteyner da Bizden” kampanyamızla toplanan yardımları depremzede kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Katkı sunmak, iyilikte yarışmak isteyen herkesi her daim bu dayanışmaya ortak olmaya çağrıyoruz.”