Landau – Streitigkeiten zwischen Fußgänger und Radfahrer – Fußgänger schwer verletzt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 13.07.2023 kam es gegen 13:45 Uhr zu einer Körperverletzung in der Industriestraße in Landau. Ein 69-jähriger Fußgänger hatte kurz zuvor einen Disput mit einem Radfahrer, da dieser ihn nicht über den Zebrastreifen gehen lies. Der Radfahrer fuhr daraufhin dem Fußgänger hinterher und gab ihm einen Stoß, sodass dieser schwer stürzte. Der 69-jährige zog sich stark blutende Gesichtsverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer flüchtete anschließend in die Schlachthofstraße. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: -männlich -ca. 50 Jahre alt -ca. 180 – 185 cm groß -(Voll)Bart -normale bis sportliche Statur -trug einen roten Fahrradhelm sowie schwarze Oberbekleidung

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau entgegen.