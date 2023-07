Heidelberg – Rüstige Rentnerin verhindert Diebstahl falscher Stadtwerke-Mitarbeiter

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstagnachmittag verschafften sich gegen 14.30 Uhr zwei angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaars in der Dossenheimer Landstraße. Der demente Mann ließ die angeblichen Handwerker zunächst in die Wohnung ein, holte dann jedoch seine Ehefrau hinzu, die beide Tatverdächtige in der Wohnung antraf, als diese angeblich die Wasserleitungen überprüfen wollten. Sie verwies beide Männer geistesgegenwärtig aus der Wohnung. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: 1. Ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkle, kurze Haare, sprach akzentfreies Deutsch, europäisches Erscheinungsbild. Er trug ein dunkelblaues Oberteil mit weißer Aufschrift auf der Brust und eine dunkelblaue Hose.

2. Ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, leicht untersetzte Figur, blond-graue Haare, europäisches Erscheinungsbild. Er soll entweder ein graues Oberteil und eine sandfarbene Hose oder aber ein sandfarbenes Oberteil und eine graue Hose getragen haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder womöglich selbst geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06221-45 690 zu melden.