Waldbrand bei Hassloch – Feuerwehr kann Brand schnell löschen

Hassloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 07.07.2023 wurde die Feuerwehr Haßloch um 19:38 Uhr zu einem Brand im Bereich der Fohlenweide zwischen Naturfreundehaus und Fußballverein gerufen.

Passanten hatten den Brand im Wald bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Vorbildlich warteten Sie vor Ort auf die Einsatzkräfte und wiesen diese ein.

Als die ersten Kräfte der Feuerwehr Haßloch an der Fohlenweide ankamen, hatten die Flammen bereits ca. 300m² Waldboden und kleinere Bäume erfasst.

Die Haßlocher Wehr konnte die Ausbreitung der Flammen schnell stoppen.

Mit drei Strahlrohren und speziellem Waldbrandwerkzeug sowie zwei Löschrucksäcken konnten das Feuer schließlich gelöscht und alle Glutnester beseitigt werden.

Die Haßlocher Wehr war mit 4 Fahrzeugen und 17 Wehrleuten ca. eineinhalb Stunden im Einsatz.

In dieser Zeit war die Fohlenweide in diesem Bereich für den Verkehr gesperrt.

Die Polizei war zur Verkehrssicherung und zur Ermittlung der Brandursache mit einem Streifenwagen und zwei Beamtinnen im Einsatz.

Der zuständige Revierförster wurde durch die Feuerwehr ebenfalls informiert.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Fotos: Einsatzstelle Fohlenweide Waldbrand