Randalierer auf der Carlsberger Kerwe kommt ins Polizeigewahrsam

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am späten Samstagabend wurde auf der Carlsberger Kerwe ein betrunkener Randalierer in Gewahrsam genommen. Dem Ordnungsamt Leiningerland fiel ein junger Mann auf, der Mülltonnen umgeworfen hatte und Flaschen an eine Hauswand schmiss. Durch Weglaufen versuchte er sich der Personenkontrolle zu entziehen. Nach einer Verfolgung wehrte sich der 23-Jährige gegen die Kontrolle und stieß die Ordnungsbeamten von sich und schlug in ihre Richtung. Schließlich konnte er gefesselt werden, doch ließ er sich noch lange nicht beruhigen. Durch die Polizeistreife wurde der Randalierer in Gewahrsam genommen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm im Rahmen der Einleitung eines Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One