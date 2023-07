Stiftung LebensBlicke Ludwigshafen – Beschränkungen im Gesundheitsdatenschutz aufheben!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Krankenversicherungen in Deutschland sitzen auf einem Datengoldschatz! Die Nutzung dieser Daten ist sperrig und mit viel Bürokratie verbunden; sie sind daher nur bedingt verwertbar, was vor allem Wissenschaftlern, aber auch manchen Datenschützern große Sorgen macht. Die Stiftung LebensBlicke hat dieses Thema bei den Gremiensitzungen aus Anlass des 25-jährigen Gründungsjubiläums intensiv diskutiert. Prof. Dr. J. F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung: „Wir fordern die politischen Entscheider im Gesundheitswesen, insbesondere die Bundesregierung und das Parlament auf, diesen Datenfriedhof zu beseitigen und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) endlich zu verabschieden und umzusetzen. Deutschland konnte z. B. an einer wichtigen europäischen Studie zur Vorsorge-Darmspiegelung aus Datenschutzgründen nicht teilnehmen. Wir müssen international viel stärker wissenschaftlich wettbewerbsfähig werden und dürfen durch diese anhaltenden Beschränkungen den Anschluss nicht weiter verlieren“.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One