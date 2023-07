Mannheim – Vogelstangseen: Pumpen mutwillig beschädigt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Stadtraumservice hat am 27. Juni bei seiner täglichen Kontrolle an den Vogelstangseen bemerkt, dass offenbar jemand die Pumpen aus dem Wasser gezogen und die Schläuche beschädigt hat – vermutlich Vandalismus. Die Pumpen leiten seither weniger Wasser in den Oberen Vogelstangsee, wodurch der Wasserstand dort wieder leicht gefallen ist, nachdem er zuvor durch den Einsatz der Pumpen seit 9. Juni allmählich gestiegen war.

Stadt arbeitet eilig an Lösungen

Der Stadtraumservice setzt alles daran, so schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen. Zwei mögliche Lösungen sind in Arbeit: Erstens versuchen die Mitarbeitenden des Stadtraumservice, die Beschädigungen an den Schläuchen zu reparieren. Außerdem arbeitet der Eigenbetrieb Stadtentwässerung daran, eine weitere Pumpe zu installieren.

Pumpen halten Tier- und Pflanzenwelt am Leben

Das Einleiten des Wassers in den oberen Teil des Sees ist wichtig, damit der Pegel dort nicht zu stark sinkt und damit das Wasser mit Sauerstoff angereichert wird. Beides hält die Tier- und Pflanzenwelt im Oberen See am Leben. Der Untere Vogelstangsee speist sich aus Grundwasser und muss daher nicht mit Wasser versorgt werden. Der Stadtraumservice bittet alle, die sich am See aufhalten, ein Auge auf die Pumpen zu haben. Bei Verdacht auf Vandalismus sollte man die Polizei rufen und die Beobachtung an stadtraumservice@mannheim.de melden.

Hintergrund

Die Pumpe, die den Oberen Vogelstangsee in den letzten Jahren versorgt hatte, ist irreparabel defekt. Der Stadtraumservice lässt sie inklusive Steuerungstechnik erneuern. Aktuell wird das Material dafür beschafft. Im Laufe des Sommers sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Bis die neue Pumpe in Betrieb ist, haben Notpumpen die Arbeit übernommen. Seit 9. Juni 2023 haben drei Notpumpen Wasser vom unteren See in den oberen geleitet. In dieser Zeit stieg der Wasserstand im Oberen See um etwa einen halben Zentimeter pro Tag, insgesamt knapp. 10 Zentimeter. Der Stadtraumservice hat die Pumpen täglich geprüft und den Wasserstand kontrolliert.

Quelle Stadt Mannheim