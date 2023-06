Mannheim – Verkehrsinfo: Konzerte am Wochenende im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli, findet im Ehrenhof jeweils ein Open-Air-Konzert statt, bei dem pro Tag 13.500 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Der Einlass beginnt um 17 Uhr an insgesamt drei Eingängen. Diese können von allen Besuchern genutzt werden. Das Konzert startet ab 20 Uhr und endet um 22 Uhr. An beiden Veranstaltungstagen wird die Bismarckstraße zwischen A2 und L4 in beide Fahrtrichtungen von 13 Uhr bis 3 Uhr nachts voll gesperrt sein. Die Vollsperrung der Bismarckstraße kann über den Kaiserring, Friedrichsring, Luisenring und Parkring umfahren werden. Darüber hinaus werden in diesem Zeitraum auch die verlängerte Breite Straße zwischen L1 und A1 sowie die Otto-Selz-Straße voll gesperrt. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt und gegen Einsicht abgeschirmt. An den Straßenzugängen kontrollieren Sicherheitskräfte den Zugang Richtung Veranstaltungsgelände.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Die Stadt Mannheim appelliert an die Veranstaltungsbesucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, um Verkehrsbehinderungen zu reduzieren. Die Eintrittskarte zum Konzert beinhaltet die Nutzung des Angebots des VRN. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen die umliegenden Parkhäuser in der Innenstadt zur Verfügung. Am Veranstaltungsgelände selbst gibt es keine Parkplätze. Die Busse befahren die Bismarckstraße an den Veranstaltungstagen ab 13 Uhr nicht mehr. Die Straßenbahnen werden von 16 Uhr bis ca. 23 Uhr die Haltestellen „Schloss“ und „Universität“ nicht mehr bedienen. Die Mitnahme von Taschen größer DIN A4 sowie von gefährlichen Gegenständen auf das Veranstaltungsgelände ist verboten.

Der Veranstalter führt durch einen unabhängigen Messingenieur Schallpegelmessungen durch. So können bei eventuellen Beschwerden sofort die gemessenen Werte herangezogen werden. Die Messpunkte werden am Veranstaltungstag nach Maßgabe der Windrichtung bestimmt. Falls die Grenzwerte objektiv überschritten werden, veranlasst die Stadt unverzüglich eine Reduktion der Lärmpegel. Während der Veranstaltung ist eine Service-Hotline unter 0621 – 181 32 97 eingerichtet. Unter dieser Rufnummer sind Mitarbeitende des Veranstalters durchgängig erreichbar. Im Hintergrund sind Vertreter der Polizei und des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung tätig, welche die Veranstaltung während der gesamten Dauer überwachen.