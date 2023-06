Frankenthal – Kunst- und Einkaufsnacht: Plotten to Go in der Stadtbücherei

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Kunst- und Einkaufsnacht am Freitag, 30. Juni von 18 bis 22 Uhr, kann man sich in der Stadtbücherei in der Welschgasse 11 mit Hilfe eines Plotters einen individuellen Stoffbeutel für den abendlichen Einkaufsbummel durch Frankenthal gestalten. Am Laptop werden eigene Schriftzüge und einfarbige Grafiken gestaltet und dann mit dem Plotter aus Textilfolie ausgeschnitten. Nachdem alle überschüssigen Folienreste per Hand entfernt wurden, wird das individuelle und professionell wirkende Design mit der Transfer-presse auf die Tasche gedruckt. In der Stadtbücherei können Anfänger oder Fortgeschrittene den Plotter und seine Technik kennenlernen und ausprobieren.

An diesem Abend ist über die Schulter schauen aber auch selbst ausprobieren beim Plotten möglich und erwünscht. Farbige Beutel zum Bedrucken werden zur Verfügung gestellt. Für Eilige stehen auch einige schon fertige Grafiken zur Aus-wahl bereit. In 30 bis 60 Minuten werden so einfache eigene Ideen, Motive und Schriftzüge am PC gestaltet und auf Stoff gedruckt. Vorkenntnisse sind dafür nicht notwendig. First come – first serve: Nach diesem Motto werden die acht Arbeitsplätze besetzt. Spätes-tens um 21 Uhr sollte man vor Ort sein, um noch ein Plotterprojekt zu starten. Es fallen nur Materialkosten an: Stoffbeutel und Folie können für fünf Euro in der Stadtbücherei erworben werden.



Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 06233 89 630, per E-Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten in der Stadtbücherei, Welschgasse 11. Im Juli werden weitere Plotter-Werkstatt-Termine in der Stadtbücherei angeboten. Die genauen Daten werden in Kürze auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei veröffentlicht.