Bad Dürkheim – Motorradkontrollen im Landkreis Bad Dürkheim

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Wochenende wurden durch den Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Neustadt, sowie der Polizeiinspektionen Bad Dürkheim und Neustadt Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer kontrolliert. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag hier auf stark frequentierten Motorradstrecken entlang des Haardtrands und im Pfälzer Wald. Auf Grund des guten und sonnigen Wetters waren sehr viele Motorradfahrende unterwegs. Stationäre Kontrollen wurden auf der B37, zwischen Bad Dürkheim und OT Bad Dürkheim-Grethen, sowie auf der L517, zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg und der L499 im Elmsteiner Tal eingerichtet. Bei einer am Samstag, ab 13:30 Uhr durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle auf der B37, OT Bad Dürkheim-Grethen, wurden innerhalb einer halben Stunde 33 Motorräder gemessen. Bei keinem Motorrad wurde eine überhöhte Geschwindigkeit festgestellt.

Über das Wochenende wurden insgesamt über 60 Motorräder kontrolliert und folgende Verstöße geahndet:

* Neun Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot auf der L499

* Elf sonstige Ordnungswidrigkeiten, alle im Verwarnungsgeldbereich

* Zwei Mal war die Betriebserlaubnis auf Grund technischer Veränderungen bzw. Umbauten erloschen

* Neun Mängelberichte/Kontrollaufforderungen u.a. wg. nicht mitgeführter Führerscheine bzw. Zulassungsbescheinigungen.



Über die Sommermonate wird die Polizei auch weiterhin verstärkt den motorisierten Zweiradverkehr kontrollieren und festgestellte Verstöße ahnden.