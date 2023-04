Ludwigshafen – Athleten-Bouler Oppau am Start

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Saison der Pétanqueligen in Rheinland-Pfalz beginnt – Bundesligist VfSK-Athleten-Bouler vor erstem Spieltag.

Am letzten Samstag starteten neben 3 Mannschaften der VfSK-Athleten-Bouler weitere 5 Mannschaften aus Ludwigshafen im Ligabetrieb des Landesverbandes.

Regionalliga Süd

Die 2. Mannschaft der Athleten-Bouler musste sich in Pirmasens gegen die 1. Mannschaft des BC Pirmasens beweisen. Nach einem 1:1 in den Tripletten konnten alle Doubletten für einen 4:1 Sieg gewonnen werden und für einen guten Start war gesorgt.

Die 1. Mannschaft der VSK Germania konnte nur eine Partie beim 1:4 gegen die 2. Mannschaft des BC Landau gewinnen.

In der 2. Begegnung kam es dann zu einem “Derby” zwischen den beiden Mannschaften, dass die VSK Germania knapp 3:2 gegen die Athleten-Bouler gewann.

Für beide Mannschaften endete damit der 1. Spieltag mit ausgeglichenem Konto. Die VfSK-Athleten-Bouler erreichten in der Tabelle den 3. Platz während der Germania nur der 7. Platz blieb.

An der Tabellenspitze stehen der BC Landau 2 und der SV Schweighofen 1.

Bezirksklasse Mitte-Süd

In dieser Klasse standen auf Grund der Regularien vor allem die internen Duelle an. Die VfSK-Athleten-Bouler 3 gewannen dabei das direkte Duell gegen die 4. Mannschaft und konnten auch gegen Hütschenhausen 1 einen Sieg einfahren. Die 4. Mannschaft der Athleten-Bouler verloren ihre 2. Partie kanpp mit 2:3 gegen den SV Bad Dürkheim 1.

Bei der VSK Germania sind in diesem Jahr 3 Mannschaften in dieser Klasse vertreten. Im direkten Duell zwischen den Mannschaften hatte die 2. Mannschaft zweimal das Nachsehen und belegt den letzten Platz der Tabelle. Die 3. und 4. Mannschfaft konnten an diesem Tag aber nur ein Spiel gewinnen und haben daher einen ausgeglichenen Punktestand.

Die 1. Mannschaft des ASV Ludwigshafen machte es besser und konnte an diesem Tag 2 Siege einfahren.

Vorschau Bundesliga VfSK-Athleten-Bouler 1

Für den Bundesligisten unter den Ludwigshafener Mannschaften startet die Saison wie im letzten Jahr in Gersweiler. In neuem Trikotsatz werden sie an den beiden Spieltagen insgesamt 5 Begegnungen haben wobei das Programm schon richtungsweisend für den weiteren Verlauf sein wird. In der ersten Partie muss man sich gegen den Aufsteiger vom SV Siemens Mühlheim messen um danach noch dem direkten rheinland-pfälzischen Mitkonkurrenten aus Herxheim zu begegnen. in der dritten Partie am Samstag steht dann noch die starke und ambitionierte Mannschaft aus Niedersalbach auf der Tagesordnung. Am zweiten Tag sind dann noch die Partien gegen den PC Viernheim und den BC Mechenhard zu absolvieren.

Insgesamt hat die Mannschaft mit Pascal Müller, der 2019 Europameister Espoirs (u23) im Präzisionsschießen wurde, einen sehr guten Neuzugang gewinnen können. Saisonziel bleibt aber ein sicherer Platz ausserhalb der Abstiegrängen.



Rheinland-Pfalz Pétanque Jugend

Am Sonntag fand auf dem Gelände der VfSK-Athleten-Bouler ein Jugendsichtungstraining für die Nominierung zum Jugendländermasters am 29. und 30. April 2023 auf dem Gelände des ASV Ludwigshafen statt. 23 Kinder und Jugendliche aus ganz Rheinland-Pfalz stellten sich dort der Sichtung durch den Jugendwart des PVRLP Stefan König und dem Beauftragten für die U23 Espoirs Olaf Becker.

Nach intensiven Training wurden dann folgende Kinder für die Mannschaften nominiert:

U23 Espoirs: Leander Becker und Fabio da Silva Gouveia aus Oppau, Carl Mittrach aus Pirmasens und Finn Ochsenreither aus Herxheim

U18 Juniors: Hannes Eberspach aus Edigheim, Alexander Fuchs aus Oppau, Kristina Konovalova aus Ludwigshafen, Finnja Lehnert aus Kleinmaischeid

U15 Cadets: Emil Croissant aus Landau, Ben Haug, Lucy Hoch und Ben Stark alle aus Oppau.

https://vfsk-oppau.de

https://athletenbouler.de

Quelle Bilder Text – Verein für Sport und Körperpflege Oppau 1900 e.V. – VfSK