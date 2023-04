Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen stellt mit sofortiger Wirkung Trainer Tomas Oral frei.

Nach der 0:2-Heimnierderlage gegen die SpVgg Greuther Fürth stellt der SV Sandhausen Trainer Tomas Oral mit sofortiger Wirkung frei. Oral hatte am 20. Februar die Mannschaft übernommen. SVS-Präsident Jürgen Machmeier: „Wir hatten die Hoffnung mit Tomas Oral als neuem Trainer den entscheidenden Impuls für einen erfolgreichen Abstiegskampf zu setzen. Nach nur zwei Punkten aus den zurückliegenden sechs Partien, darunter die indiskutablen Heimauftritte gegen St. Pauli und Greuther Fürth, müssen wir erkennen, dass dies leider nicht geglückt ist.

Dieser Schritt fällt uns nicht leicht, aber wir sehen keine andere Möglichkeit, um diese Saison doch noch mit dem Klassenerhalt zu beenden.“

Oral hatte vor der 0:1-Auswärtsniederlage beim 1.FC Nürnberg die SchwarzWeißen übernommen. Im Heimspiel gegen Holstein Kiel und beim 1.FC Kaiserslautern gelangen durch späte Tore jeweils ein Punktgewinn. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (0:5), bei der 1:3-Niederlage in Hannover und der gestrigen Niederlage gegen Greuther Fürth (0:2) blieben die

Erfolgserlebnisse allerdings aus.

Geschäftsführer Volker Piegsa: „Tomas Oral hat mit viel Engagement und Einsatzbereitschaft versucht den Abstiegskampf anzunehmen. Leider ist es Ihm nicht gelungen, nachhaltig die Trendwende einzuleiten. Die Freistellungist damit im Sinne des Vereins unvermeidbar und ich wünsche Ihm alles Gute für seine weitere sportliche Zukunft.“

Derzeit steht der SVS mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und acht Zählern weniger auf Platz 15 auf dem letzten Tabellenplatz. Interimsweise werden die Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano das Training und die Vorbereitung auf das kommende, wichtige Auswärtsspiel beim 1.FC Magdeburg übernehmen.

Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter: „Wir haben an den Turnaround mit Tommy geglaubt. Jedoch ist die bisherige Punktausbeute alles andere als erfreulich. Daher sehen wir uns gezwungen Tomas freizustellen. Ich wünsche ihm alles Gute und möchte mich für sein Engagement bedanken.

Quelle SV Sandhausen

