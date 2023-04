Ludwigshafen – Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In einem Hinterhof in der Schillerstraße brannten am 08.04.2023, gegen 01:30 Uhr, mehrere Mülltonnen. Diese wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem wurden ein Baum, zwei Holztüren und ein Fenster beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 10.000 Euro geschätzt. INSERATKarriere.Mannheim.de Zeitgleich brannte im Hinterhof eines nur ... Mehr lesen »