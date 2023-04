Neustadt – Polizei kontrollierte das Durchfahrtsverbot für Krafträder im Elmsteiner Tal

Neustadt/Weinstraße (ots)

Viele Motorradfahrer nutzten das gute Wetter am heutigen Mittag um eine Motorradtour zu unternehmen. Hierbei missachteten nur wenige Kraftradfahrer das bestehende Durchfahrtsverbot für Krafträder der L499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck. Bei einer Durchfahrtskontrolle konnten innerhalb zwei Stunden 2 Motorradfahrer kontrolliert werden. Die Fahrzeugführer mussten daher ein Verwarnungsgeld von 50 Euro bezahlen. Weiterhin wurde ein Verstoß gegen die Sicherheitsgurtpflicht (PKW) geahndet. Das Durchfahrtsverbot besteht jedes Jahr in der Zeit vom 1.April bis zum 31. Oktober und gilt an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.