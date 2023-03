Lukas Tulovic aus Eberbach startet als einziger deutscher Pilot beim Motorrad-WM Auftakt

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Wochenende (25.-26. März) findet auf der Rennstrecke in Portimao/Portugal der Auftakt zur Motorrad-Weltmeisterschaft statt. Als einziger deutscher Fahrer ist Lukas Tulovic aus Eberbach in der Nähe von Heidelberg am Start. Der 22-jährige Tulovic, der im Vorjahr Europameister in der Moto2-Klasse wurde, startet für das deutsche Liqui Moly IntactGP-Husqvarna-Team in der Moto2-Kategorie. Nach seinem GP-Debüt im Jahr 2018 bestritt Lukas Tulovic für das deutsche Kiefer-Team 2019 seine erste komplett WM-Saison und holte mit dem 13. Platz beim Grand Prix in Assen/Niederlande seine bisher ersten drei WM-Punkte.

Bei den ersten Testfahrten in diesem Jahr im andalusischen Jerez de la Frontera/Spanien überzeugte Tulovic mit der siebtschnellsten Rundenzeit. Beim zweiten Test in Portimao belegte Tulovic nach einem Sturz nur den 20. Rang. Das Moto2-Rennen wird am Sonntag um 13.15 Uhr gestartet und live auf dem Fernsehsender ServusTV übertragen.

Der Große Preis von Deutschland wird vom 16.-18. Juni 2023 auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal in der Nähe von Chemnitz ausgetragen, das Finale findet am 26. November 2023 in Valencia/Spanien statt.

Der Fernsehsender Servus-TV berichtet dieses Jahr wieder von der Motorrad-WM, die Übertragung aus Portimao beginnt am Samstag (25. März) ab 11.35 Uhr mit dem Training. Am Samstagnachmittag um 16 Uhr wird erstmals ein Sprintrennen nur in der MotoGP-Kategorie ausgetragen. Am Sonntag (26.3) berichtet ServusTV ab 11.20 Uhr und die Rennen werden ab 12 Uhr live übertragen. Weitere Informationen über die Motorrad-WM gibt es im Internet unter www.motogp.com.

Foto : Lukas Tulovic aus Eberbach hat die Startnummer 3 in der Moto2-Klasse (Foto Michael Sonnick)

Text : Michael Sonnick