Germersheim – Schülerklimagipfel im Landkreis Germersheim am 18.April

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Alle Plätze sind vergeben – Kreisverwaltung lädt weit über 700 Jugendliche in die Wörther Festhalle – Auch als Live-Stream für Interessierte

Alle Plätze für den Schülerklimagipfel im Landkreis Germersheim in der großen Wörther Festhalle sind vergeben. Die neunten und zehnten Klassen der weiterführenden Schulen im Landkreis Germersheim haben ihre Kontingente ausgeschöpft, im Handumdrehen waren alle Plätze vergeben. „Das ist ein tolles Ergebnis und bestätigt und motiviert uns darin, den Schülerklimagipfel weiter mit Hochdruck zu organisieren und zu gestalten“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel und die Klimaschutzmanagerin des Kreises Dr. Annika Weiss.

Der Schülerklimagipfel ist ein besonderes Format für, mit und von Schülerinnen und Schülern. Zu diesem Event kommen am 18. April hunderte Jugendliche zusammen. Sie referieren, produzieren Videos, stehen als Reporter auf der Bühne, hinter den Kameras und sind selbst in der Regie ihres Schüler-Kongresses. Die Idee eines Schülerklimagipfels hatte der für Jugend und Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler, in die Kreisverwaltung getragen. „Um für die Herausforderungen des Klimawandels zu sensibilisieren und Lösungen vorzustellen, ist das ein tolles Format. Dabei stehen auch Fachleute aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft Rede und Antwort“, erläutert er.

Das Themenspektrum des Schülerklimagipfels reicht von Klimaforschung über Klimagerechtigkeit aus der globalen Perspektive über Klimawandelfolgen direkt vor Ort bis zu Klimaschutz-Lösungen. Es gibt Impulsvorträge, Video-Einspieler, Liveschaltungen ins In- und Ausland, Talkrunden und Interviews. Es geht virtuell an unterschiedliche Orte der Erde, z.B. via Video-Konferenz direkt in den Wald des Landkreises oder zur Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis. Während der erste Teil die größte Herausforderung der Menschheit mit Beiträgen aus der globalen und lokalen Perspektive thematisiert, liefert der Hauptteil schülerorientierte klimaschützende Lösungen.

In der Umsetzung eingebunden sind Integrierte Gesamtschulen, Gymnasien und Realschulen Plus. Sie stellen Moderatorinnen oder stehen beispielsweise für das Rollenspiel „Zukunftsbilder“ auf der Bühne. Ein weiterer von den Jugendlichen erarbeiteter Programmpunkt sind die Smartphone-Clips „Green Pictures“. „Deutlich in der gesamten Veranstaltung wird auch, dass die Generationen gemeinsam handeln müssen, wenn wir unsere gemeinsame Lebensgrundlage erhalten wollen“, betont die in der Kreisverwaltung für Klimaschutz zuständige Kreisbeigeordnete, Jutta Wegmann.

Der Schülerklimagipfel wird live übertragen. Wer also nicht vor Ort dabei sein kann, der kann der ganzen Veranstaltung im Live-Stream auf YouTube unter @streamforfuture folgen.

Für die Umsetzung des Schülerklimagipfels hat der Landkreis die Agentur GetPeople ins Boot geholt. Sie hat schon mehrere solche Schülerklimagipfel durchgeführt und ist u.a. Akteurin im UNESCO-Programm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Unterstützt wird die Veranstaltung auch von Sponsoren und Firmen vor Ort.

Informationen zum Klimaschülergipfel im Landkreis Germersheim gibt es auf der Seite des Landkreises unter www.kreis-germersheim.de/schülerklimagipfel.