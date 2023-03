Neckarau – Kickplatz Morchfeldstraße wird erneuert

Neckarau/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Stadtraumservice Mannheim erneuert den Kickplatz in der Morchfeldstraße auf Höhe der Bahnlinie. Am Montag, 27. März, gehen die Arbeiten los und dauern voraussichtlich bis Mitte April 2023. Dann wird der Kickplatz neue Tore und anstelle des zum Spielen ungeeigneten bisherigen Bodens, eine neue Asphaltfläche erhalten. Außerdem wird ein Basketballkorb installiert. Gesperrt sind während der Bauarbeiten der Kickplatz sowie der Spielplatz nebenan, der als Lagerfläche für die Baustelle benötigt wird. Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell erklärt, warum die Sanierung des Kickplatzes wichtig ist: „Kinder und Jugendliche brauchen für eine gesunde körperliche und soziale Entwicklung Orte in ihrer nahen Umgebung, an denen sie sich treffen, spielen und sich bewegen können. Deshalb achtet die Stadt Mannheim darauf, dass es in der gesamten Stadt Spiel- und Kickplätze für alle Altersgruppen gibt.“

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Die Sanierung des Kickplatzes in der Morchfeldstraße ist im Spielplatzkonzept vorgegeben. Das Konzept wurde 2016 vom Gemeinderat beschlossen und gibt der Stadtverwaltung vor, welche Spielplätze bis 2026 erneuert werden sollen. Zudem haben sich Kinder und Jugendliche, die den anliegenden Hort besuchen, die Erneuerung des Kickplatzes ausdrücklich gewünscht. Ihnen war auch wichtig, dass der Spielplatz neben dem Kickplatz saniert wird. Den Umbau des Spielplatzes will der Stadtraumservice Ende des Jahres angehen und dabei möglichst viele Wünsche und Ideen der Kinder Wirklichkeit werden lassen.