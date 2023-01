Ludwigshafen/Erpolzheim – Erneut betrügerische Anrufe

Ludwigshafen/Erpolzheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (05.01.2023) wurden der Polizei Ludwigshafen drei betrügerische Anrufe mit verschiedenen Betrugsmaschen gemeldet. Am Donnerstagmorgen erhielt eine Ludwigshafenerin einen Anruf von einer angeblichen Google-Mitarbeiterin. Die Ludwigshafenerin wurde darauf hingewiesen, dass ihr Friseurgeschäft einige negative Bewertungen in Google hat und bot an diese zu löschen. Die Angerufene folgte den Anweisungen der Betrügerin und klickte auf mehrere Links, bis sie las, dass sie ein Abonnement für 2400 Euro abschließen soll. Die falsche Google-Mitarbeiterin beendete das Telefonat, als die Ludwigshafenerin sie auf das Abo ansprach. Am Donnerstagvormittag wurde ein Mann aus Erpolzheim angerufen. Ein angebliche Bankmitarbeiterin aus London versuchte unter dem Vorwand, dass der Erpolzheimer sein Konto entsperren müsse, ihn dazu zu bewegen auf einen zugeschickten Link zu klicken. Der Angerufene fiel nicht auf die Masche herein und beendete das Gespräch. Eine Frau aus Ludwigshafen erhielt am Donnerstagmittag einen betrügerischen Anruf. Nach Abheben hörte sie eine Bandansage die von Europol stammen soll. Die Frau erkannte die bekannte Betrugsmasche und legte auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

– Folgen Sie keinen Aufforderungen am Telefon und legen Sie sofort auf.

– Lassen Sie sich in keinerlei Gespräche verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen.

– Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

– Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.