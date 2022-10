Germersheim – Erweiterte Öffnungszeiten der Corona-Ambulanz in Rülzheim

Germersheim / Rülzheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die von der Kreisverwaltung betriebene Corona-Ambulanz in Rülzheim (CAR) hat ab 2. November auch mittwochs in der Zeit von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Damit erweitert die Verwaltung das Testangebot, um der ansteigenden Nachfrage nach Coronatests noch besser gerecht werden zu können. Das kostenlose Testangebot umfasst sowohl die POCT-Schnelltests, wie auch PCR-Tests.

Da die Testungen in der CAR nur kostenlos angeboten werden dürfen, müssen einer oder mehrere Punkte der aktuellen Testverordnung zutreffen. Die Kriterien umfassen beispielsweise Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation, insbesondere einer Schwangerschaft im ersten Schwangerschaftsdrittel, zum Zeitpunkt der Testung nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden konnten. Außerdem alle, die in den letzten drei Monaten vor der Testung aufgrund einer medizinischen Kontraindikation keine Impfung erhalten haben sowie Kinder unter fünf Jahren. Auch Tests am Ende einer „Absonderung“, als Nachweis für eine überstandene Infektion, werden in Rülzheim kostenlos durchgeführt. Häufige Tests werden insbesondere dann durchgeführt, wenn jemand mit einer infizierten Person im selben Haushalt lebt und deshalb prüfen möchte, ob möglicherweise eine Ansteckung vorliegt. Selbstverständlich sind insbesondere Pflegepersonen zum Test berechtigt. „Die Corona-Ambulanz in Rülzheim führt auch einfach nur Beratungen durch. Personen mit leichten Erkältungssymptomen, die sich nicht sicher sind, ob möglicherweise eine Corona-Infektion vorliegt, dürfen ebenfalls zum Test nach Rülzheim kommen“, ergänzt Christoph Buttweiler, Erster Kreisbeigeordneter, in Vertretung für Landrat Dr. Fritz Brechtel.

Die Corona-Ambulanz befindet sich in der Mittleren Ortsstraße 69 in Rülzheim. An den Wochenenden sowie am 31. Oktober und am 1. November bleibt die Einrichtung geschlossen. Neben dem neuen Mittwochstermin ist die CAR an allen anderen Tagen durchgehend von 8 bis 17 Uhr geöffnet.