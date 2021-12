Neustadt – 330 Stiefel, also 65 % Steigerung, bei der Nikolaus-Stiefel-Suche der Willkomm

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Nachdem bei der zweiten Auflage 2020 schon 200 Schuhe abgegeben wurden, haben uns diesmal tatsächlich 330 Schuhe erreicht“ zeigt sich Daniela Diefenbach von der Flugbörse Neustadt begeistert. Drei Tage lang konnten die Neustadter Kinder bei ihr in der Innenstadt einen Schuh abgeben. Am vergangenen Samstag hieß es dann „auf die Suche gehen“: Der Nikolaus hatte die gefüllten Stiefel in eines der Schaufenster in der Neustadter Innenstadt gestellt. „Man hat die Freude der Kinder und Dankbarkeit der Eltern für die Aktion gespürt“, freut sich Willkomm-Geschäftsführerin Charlotte Merkel.

Die Aktion wurde frühzeitig und umfangreicher beworben, weswegen die Willkomm durchaus mit einem hohen Zuspruch gerechnet haben. Dass es dann tatsächlich über 300 wurden, sei dann doch überraschend gewesen, so Charlotte Merkel. „Es zeigt aber, wie wichtig es ist, dass auch und gerade jetzt etwas für die Kinder getan wird. Wir haben die Aktion selbstverständlich noch einmal kritisch auf Coronakonformität überprüft und an der einen oder anderen Stelle noch nachgebessert (Abgabe der Schuhe vor der Flugbörse an einem extra Stand, extra Hinweis auf den Laufzetteln zu den geltenden Corona-Regeln) und unser Nikolaus war während der ganzen Aktion vor Ort und hatte ein Auge auf den Ablauf.“ Dass Petrus es an diesem Tag nicht allzu gut mit den Teilnehmern meinte und regelmäßige Regenschauer schickte, hielt zum Glück keinen von der Suche ab.

Das Fazit des Tages? „Glückliche Kinder, entspannte Eltern, und zufriedene Händler – da stehen doch alle Zeichen auf „4. Auflage im Dezember 2022“,“ resümiert Merkel und bedankt sich bei der Flugbörse und bei Globus Neustadt, die den Nikolaus bei dieser Aktion unterstützt haben.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN