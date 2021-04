Mannheim – #A6 Fahrtrichtung Heilbronn vollgesperrt – Bergung eines Schwertransports

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in der Nacht zum Donnerstag (08.04.) bislang acht Fahrzeuge der Marke Mercedes aufgebrochen. Die Autos waren im Europaring, in der Maldegemstraße, der Ersten Neugasse und im Sandtorfer Weg geparkt. In allen Fällen verschafften sich die Täter durch zuvor zerstörte Scheiben Zugang in die Innenräume der ... Mehr lesen »