Ludwigshafen – Linksfraktion zu Habecks Besuch bei der BASF

Frankentha/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 25.07.2020, kommt es zu einem Einbruchsdiebstahl in den Kaufland-Komplex in der Wormser Straße 109 in Frankenthal. Die bislang unbekannten Täter dringen gewaltsam durch das Dach in das Gebäude in die KIK-Filiale ein, öffnen den dort befindlichen Tresor gewaltsam und erbeuten daraus ca. 200