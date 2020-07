Heidelberg – Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“: Ab sofort geht es wieder in die Natur!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“ lockt ab sofort wieder mit zahlreichen Angeboten in die Heidelberger Natur. Wie wäre es beispielsweise mit einer Exkursion zu den „Feuersalamandern bei Nacht“ oder mit einer „Abendexkursionsreihe zur Natur- und Kulturlandschaft im südlichen Heidelberg“? Diese und viele weitere Angebote finden Interessierte auf der städtischen Internetseite www.natuerlich.heidelberg.de. Die Anmeldung ist über das Online-Buchungsportal möglich. Weitere Informationen gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

